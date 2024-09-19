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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1900 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1900 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1900 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,570,433

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1900
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1900 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 196 EUR
Франция 10 франков 1900 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 10 франков 1900 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Франция 10 франков 1900 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Coin Cabinet - April 10, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1900 на аукционе Tauler & Fau - September 14, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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