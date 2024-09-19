Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1900 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,570,433
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1900
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1900 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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