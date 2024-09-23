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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1895 года A "Тип 1878-1899". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1895 года A "Тип 1878-1899" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1895 года A "Тип 1878-1899" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 213,999

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1895
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1895 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе iNumis за 350 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (2)
  • Warin Global Investments (5)
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 184 EUR
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 252 USD
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Roma Numismatics - September 23, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Warin Global Investments - November 7, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Heritage - January 30, 2020
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Франция 10 франков 1895 A на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1895 A на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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