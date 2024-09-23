Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1895 года A "Тип 1878-1899". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 213,999
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1895
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1895 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе iNumis за 350 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Warin Global Investments (5)
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 252 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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