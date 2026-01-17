flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1857 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1857 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1857 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC93,406

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1857
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
График аукционных продаж 5 франков 1857 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF25
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьVF25
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Heritage - 12 января 2023
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Heritage - 12 января 2023
ПродавецHeritage
Дата12 января 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1857 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Jean ELSEN - 7 декабря 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата7 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе iNumis - 8 декабря 2014
ПродавецiNumis
Дата8 декабря 2014
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1857 A на аукционе ICE - 7 декабря 2013
ПродавецICE
Дата7 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Numis.be - 19 мая 2012
ПродавецNumis.be
Дата19 мая 2012
СохранностьF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1857 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1857 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 480 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1857 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1857 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

