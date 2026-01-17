5 франков 1857 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC93,406
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1857
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе MDC Monaco за 3600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1857 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1857 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 480 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1857 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1857 года со знаком A?
Для продажи 5 франков 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.