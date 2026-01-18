flag
5 франков 1852 года BB (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1852 года BB - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1852 года BB - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC41,377

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1852
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 5 франков 1852 года BB - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1852 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 21031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 5 октября 2025
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 5 октября 2025
ПродавецRoschberg Mynthandel AS
Дата5 октября 2025
СохранностьMS62
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 3800 NOK
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе iBelgica - 12 декабря 2024
ПродавецiBelgica
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 2 июня 2024
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 2 июня 2024
ПродавецSHENBERG AUCTION
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе iBelgica - 21 июня 2023
ПродавецiBelgica
Дата21 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 июня 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 июня 2022
СохранностьVF35
Цена
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Chaponnière - 18 октября 2020
ПродавецChaponnière
Дата18 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Soler y Llach - 17 декабря 2019
ПродавецSoler y Llach
Дата17 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Palombo - 20 октября 2018
ПродавецPalombo
Дата20 октября 2018
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе MDC Monaco - 2 декабря 2016
ПродавецMDC Monaco
Дата2 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе V. GADOURY - 6 декабря 2014
ПродавецV. GADOURY
Дата6 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Numis.be - 19 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата19 мая 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе iNumis - 25 марта 2011
ПродавецiNumis
Дата25 марта 2011
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Heritage - 13 января 2009
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 5 франков 1852 BB на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1852 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1852 года с буквами BB составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1852 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1852 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1852 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1852 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

