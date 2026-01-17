flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1852 года A (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC16,166,664

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1852
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:310 USD
Средняя цена (PROOF):8300 USD
График аукционных продаж 5 франков 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (800)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 21178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 24000 USD. Торги состоялись 6 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Frühwald - 10 января 2026
ПродавецFrühwald
Дата10 января 2026
СохранностьXF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Coins NB - 14 декабря 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Thesaurus - 10 декабря 2025
ПродавецThesaurus
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Erwin Dietrich - 7 декабря 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата7 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Grün - 12 ноября 2025
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Numisbalt - 9 ноября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Klondike Auction - 29 октября 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата29 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Russiancoin - 2 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата2 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Coins NB - 27 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата27 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1852 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Nomisma - 27 января 2026
ПродавецNomisma
Дата27 января 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1852 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1852 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1852 года с буквами A составляет 310 USD для регулярного чекана и 8300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1852 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1852 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1852 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1852 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

