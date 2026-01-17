20 сантимов 1853 года A "Большая голова" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес1 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1853
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1853 года A "Большая голова"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A составляет 1800 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1853 года "Большая голова" со знаком A?
Для продажи 20 сантимов 1853 года A "Большая голова" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.