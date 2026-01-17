flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1853 года A "Большая голова" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1853 года A "Большая голова" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1853 года A "Большая голова" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1853
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1853 года A "Большая голова" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе MDC Monaco за 3000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Künker - 9 октября 2025
ПродавецKünker
Дата9 октября 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
2559 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьSP66 PCGS
Цена
2036 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьSP65 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьSP63 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе cgb.fr - 7 марта 2023
Продавецcgb.fr
Дата7 марта 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьSP64 GENI
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьSP66 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Monnaies d'Antan - 18 ноября 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата18 ноября 2017
СохранностьSP64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе MDC Monaco - 2 декабря 2016
ПродавецMDC Monaco
Дата2 декабря 2016
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Numisor - 29 октября 2015
ПродавецNumisor
Дата29 октября 2015
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A "Большая голова" на аукционе Heritage - 24 апреля 2014
ПродавецHeritage
Дата24 апреля 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1853 года A "Большая голова"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A составляет 1800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1853 года "Большая голова" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1853 года "Большая голова" со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1853 года A "Большая голова" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

