flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC840,139

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1857
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 617679 проданному на аукционе cgb.fr за 500 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS63
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 293 EUR
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS63
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе Aureo & Calicó - 2 июля 2020
ПродавецAureo & Calicó
Дата2 июля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе cgb.fr - 16 июня 2020
Продавецcgb.fr
Дата16 июня 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе Rauch - 24 марта 2017
ПродавецRauch
Дата24 марта 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе iNumis - 14 октября 2014
ПродавецiNumis
Дата14 октября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1857 A на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1857 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1857 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 340 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1857 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1857 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1857 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы