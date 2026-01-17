flag
20 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC680,103

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1853
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
Средняя цена (PROOF):640 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Nomisma Aste - 23 ноября 2025
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Nomisma Aste - 23 ноября 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе WAG - 9 ноября 2025
ПродавецWAG
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 декабря 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 декабря 2022
СохранностьAU58
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Münzenonline - 18 ноября 2022
ПродавецMünzenonline
Дата18 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF61 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1853 A на аукционе V. GADOURY - 3 апреля 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата3 апреля 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1853 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1853 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 190 USD для регулярного чекана и 640 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1853 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1853 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1853 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1853 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

