2 франка 1857 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1857 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1857 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC338,964

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1857
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 2 франка 1857 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 18000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1857 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
2347 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция 2 франка 1857 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьAU50
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF20
Цена
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1857 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Stephen Album - 18 сентября 2022
ПродавецStephen Album
Дата18 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 4 сентября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVG
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Stack's - 19 января 2022
ПродавецStack's
Дата19 января 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Stack's - 19 января 2022
ПродавецStack's
Дата19 января 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Где купить?
Франция 2 франка 1857 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1857 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1857 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1857 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1857 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
