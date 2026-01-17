flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1853 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1853 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1853 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC48,968

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1853
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
Средняя цена (PROOF):1600 USD
График аукционных продаж 2 франка 1853 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Maison Palombo за 27000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 30 октября 2025
ПродавецAURORA
Дата30 октября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
3051 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 22 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата22 мая 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 20 марта 2025
ПродавецAURORA
Дата20 марта 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 30 января 2025
ПродавецAURORA
Дата30 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 20 декабря 2024
ПродавецAURORA
Дата20 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU58
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 1 ноября 2024
ПродавецAURORA
Дата1 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 19 сентября 2024
ПродавецAURORA
Дата19 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе AURORA - 22 августа 2024
ПродавецAURORA
Дата22 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 2 франка 1853 A на аукционе VINCHON - 7 декабря 2023
ПродавецVINCHON
Дата7 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 23 октября 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата23 октября 2023
СохранностьAU58
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1853 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1853 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 1100 USD для регулярного чекана и 1600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1853 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1853 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1853 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1853 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1853 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы