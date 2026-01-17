2 франка 1853 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC48,968
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1853
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Maison Palombo за 27000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1853 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1853 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 1100 USD для регулярного чекана и 1600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1853 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1853 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1853 года со знаком A?
Для продажи 2 франка 1853 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.