1 франк 1857 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,680,695

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1857
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
График аукционных продаж 1 франк 1857 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 19000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе iNumis - 10 декабря 2019
ПродавецiNumis
Дата10 декабря 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе iNumis - 10 октября 2017
ПродавецiNumis
Дата10 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе WAG - 3 июля 2016
ПродавецWAG
Дата3 июля 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе cgb.fr - 4 декабря 2013
Продавецcgb.fr
Дата4 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе SINCONA - 16 октября 2013
ПродавецSINCONA
Дата16 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Heritage - 14 декабря 2010
Франция 1 франк 1857 A на аукционе Heritage - 14 декабря 2010
ПродавецHeritage
Дата14 декабря 2010
СохранностьMS61 ANACS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1857 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1857 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 50 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1857 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1857 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

