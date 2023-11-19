1 франк 1857 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,680,695
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1857
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 19000 CHF. Торги состоялись 19 ноября 2023.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1857 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1857 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 50 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1857 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1857 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1857 года со знаком A?
Для продажи 1 франк 1857 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.