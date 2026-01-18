flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1853 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC182,508

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1853
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
Средняя цена (PROOF):2700 USD
График аукционных продаж 1 франк 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Niemczyk - 17 декабря 2025
ПродавецNiemczyk
Дата17 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьPF60 NGC
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF60 NGC
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьSP66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе FEYDEAU BOURSE - 22 апреля 2021
ПродавецFEYDEAU BOURSE
Дата22 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе iNumis - 9 октября 2018
ПродавецiNumis
Дата9 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе iNumis - 10 октября 2017
ПродавецiNumis
Дата10 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьSP58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Rauch - 26 марта 2017
ПродавецRauch
Дата26 марта 2017
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1853 A на аукционе MDC Monaco - 2 декабря 2016
ПродавецMDC Monaco
Дата2 декабря 2016
СохранностьPROOF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1853 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1853 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1853 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 1300 USD для регулярного чекана и 2700 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1853 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1853 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1853 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1853 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
