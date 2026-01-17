flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1852 года A (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,015,402

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1852
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
Средняя цена (PROOF):4600 USD
График аукционных продаж 1 франк 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (185)

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
1408 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Франция 1 франк 1852 A на аукционе WCN - 18 сентября 2025
ПродавецWCN
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе ALDE Auction - 25 июня 2025
ПродавецALDE Auction
Дата25 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Beaussant Lefèvre - 11 июня 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата11 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьPF67 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Pesek Auctions - 7 ноября 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1852 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1852 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1852 года с буквами A составляет 300 USD для регулярного чекана и 4600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1852 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1852 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1852 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1852 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

