1 франк 1852 года A (Франция, Наполеон III)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,015,402
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1852
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1852 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1852 года с буквами A составляет 300 USD для регулярного чекана и 4600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1852 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1852 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1852 года со знаком A?
Для продажи 1 франк 1852 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.