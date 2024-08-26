Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе iNumis за 910 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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