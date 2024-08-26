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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Луидор 1789 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе iNumis за 910 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1789 B на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция Луидор 1789 B на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Франция Луидор 1789 B на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
981 $
Цена в валюте аукциона 910 EUR
Франция Луидор 1789 B на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1789 B на аукционе iNumis - March 23, 2012
Продавец iNumis
Дата 23 марта 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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