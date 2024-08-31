Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 89,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31758 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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