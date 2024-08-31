Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1789 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 89,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 31758 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Münzenonline (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Франция Луидор 1789 D на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 D на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Münzenonline - April 26, 2018
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - September 12, 2011
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Stack's - January 11, 2011
Франция Луидор 1789 D на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - April 26, 2010
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1789 D на аукционе Stack's - January 13, 2009
Франция Луидор 1789 D на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - January 9, 2006
Франция Луидор 1789 D на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Луидор 1789 D на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1789 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск