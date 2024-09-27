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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Орлеан

Аверс монеты - Луидор 1789 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Орлеан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 6594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Hess Divo / Künker (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
Франция Луидор 1789 R на аукционе Beaussant Lefèvre - June 20, 2020
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность F
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франция Луидор 1789 R на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
626 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Франция Луидор 1789 R на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1789 R на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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