Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Орлеан
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Орлеан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 6594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
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- Beaussant Lefèvre (1)
- Hess Divo / Künker (1)
- Künker (1)
- UBS (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 20 июня 2020
Сохранность F
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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