Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1789 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 59,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе cgb.fr за 1145 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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