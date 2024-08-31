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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1789 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Луидор 1789 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1789 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 59,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1789 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе cgb.fr за 1145 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • cgb.fr (3)
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  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (3)
  • Monnaies d'Antan (1)
Франция Луидор 1789 T на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Франция Луидор 1789 T на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 840 EUR
Франция Луидор 1789 T на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Луидор 1789 T на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 T на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
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Франция Луидор 1789 T на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 T на аукционе cgb.fr - February 9, 2012
Продавец cgb.fr
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1789 T на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Луидор 1789 T на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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