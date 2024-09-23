Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 435,933
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2758 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец InAsta
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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