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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1899 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1899 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 435,933

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1899 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2758 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - October 1, 2022
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе InAsta - December 16, 2020
Продавец InAsta
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 10 пенни 1899 на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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