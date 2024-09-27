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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4375 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Stack's - May 13, 2020
Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Stack's - May 13, 2020
Продавец Stack's
Дата 13 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1816 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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