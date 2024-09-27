Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4375 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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