Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1815 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1476 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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