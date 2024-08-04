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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1815 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
  • UBS (2)
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1596 $
Цена в валюте аукциона 1476 EUR
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2211 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - July 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1815 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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