Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1812 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 560000 JPY. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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