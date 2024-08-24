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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3173 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 4 эскудо 1816 So FJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Чили 4 эскудо 1816 So FJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
3173 $
Цена в валюте аукциона 3173 USD
Чили 4 эскудо 1816 So FJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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