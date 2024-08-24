Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3173 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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