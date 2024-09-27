Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1810 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 272
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1810 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29617 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
2233 $
Цена в валюте аукциона 2233 USD
Где продать?
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