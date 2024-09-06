Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1810 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1810 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 1 июля 2009.
Сохранность
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Где продать?
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