Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1759 года So J "Тип 1759-1760" (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7982 oz) 24,8259 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23577 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (2)
- VINCHON (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск