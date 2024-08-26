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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1759 года So J "Тип 1759-1760" (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1759 года So J "Тип 1759-1760" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1759 года So J "Тип 1759-1760" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7982 oz) 24,8259 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23577 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (1)
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
2165 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5710 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Чили 8 эскудо 1759 So J на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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