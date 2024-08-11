Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1759 года So J "Тип 1758-1759" (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6024 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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