Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1758 года So J "Тип 1758-1759" (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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