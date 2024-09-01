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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1758 года So J "Тип 1758-1759" (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года So J "Тип 1758-1759" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года So J "Тип 1758-1759" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
7686 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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