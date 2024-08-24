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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1758 года So J "Тип 1750-1758" (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года So J "Тип 1750-1758" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года So J "Тип 1750-1758" - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4860 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
3152 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 17, 2018
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 6, 2014
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 3, 2011
Чили 8 эскудо 1758 So J на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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