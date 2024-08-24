Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1758 года So J "Тип 1750-1758" (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11750 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Heritage (5)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4860 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
3152 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск