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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1757 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4937 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4832 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - May 7, 2021
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - April 30, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Чили 8 эскудо 1757 So J на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS62+ NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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