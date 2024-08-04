Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1757 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (13)
- Cayón (6)
- Goldberg (1)
- Heritage (6)
- HERVERA (7)
- Hess Divo (2)
- ibercoin (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- Leu (2)
- Matos, Esteves & Pacheco (1)
- MDC Monaco (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Schulman (1)
- Soler y Llach (8)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (4)
- UBS (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск