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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1756 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1756 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1756 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2803 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Heritage - January 13, 2020
Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1756 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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