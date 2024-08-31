Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1756 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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