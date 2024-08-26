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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1755 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1755 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1755 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1755
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2467 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
3313 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1755 So J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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