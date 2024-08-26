Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1755 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1755 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2467 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
3313 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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