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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1754 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1754 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1754 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2031 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Stack's - February 25, 2021
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 8 эскудо 1754 So J на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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