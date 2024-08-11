Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1754 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1754 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2031 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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