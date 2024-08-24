Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1753 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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