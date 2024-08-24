Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1753 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1753 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1753 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (22)
  • Cayón (7)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (11)
  • Herrero (1)
  • Hess Divo (2)
  • ibercoin (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Numimarket (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Numisor (4)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (5)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
3404 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Tauler & Fau - May 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - October 21, 2021
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - January 13, 2020
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Чили 8 эскудо 1753 So J на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Фердинанда VI Монеты Чили 1753 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск