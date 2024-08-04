Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1752 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1752 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6139 проданному на аукционе Cayón Subastas за 7750 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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