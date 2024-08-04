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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1752 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1752 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1752 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1752 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6139 проданному на аукционе Cayón Subastas за 7750 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4272 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
8510 $
Цена в валюте аукциона 7750 EUR
Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1752 So J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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