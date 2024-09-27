Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1755 года So J (Чили, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1755
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1755 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9250 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
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Где продать?
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