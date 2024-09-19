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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1754 года So J (Чили, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1754 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1754 года So J - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1754 года со знаком So J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
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Чили 1 эскудо 1754 So J на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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