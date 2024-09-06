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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1807 года So JF (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком So JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Boule - December 2, 2016
Продавец Boule
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Heritage - November 3, 2016
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 8 эскудо 1807 So JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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