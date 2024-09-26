Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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