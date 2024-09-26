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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1807 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - May 31, 2018
Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Heritage - May 31, 2018
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1807 So FJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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