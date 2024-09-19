Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5575 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5250 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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