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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1805 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5575 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5250 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1618 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1468 $
Цена в валюте аукциона 1361 EUR
Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - February 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1805 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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