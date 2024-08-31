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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31572 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1804 So FJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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