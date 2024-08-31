Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1804 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31572 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4680 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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