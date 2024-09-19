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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1803 года So FJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность VF30 NGC
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - May 6, 2021
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Heritage - May 6, 2021
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1803 So FJ на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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