Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1803 года So FJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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