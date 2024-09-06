Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2286 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 13 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1690 $
Цена в валюте аукциона 1543 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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