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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1802 года So JJ (Чили, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком So JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2286 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 13 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Status International - June 7, 2024
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1690 $
Цена в валюте аукциона 1543 EUR
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1802 So JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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