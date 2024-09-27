Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1800 года So AJ (Чили, Карл IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33490 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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