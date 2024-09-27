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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1800 года So AJ (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года So AJ - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком So AJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33490 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3240 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF20 NGC
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - May 29, 2014
Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So AJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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