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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1800 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1343 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
1563 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1800 So DA на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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