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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1799 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Stack's - November 1, 2023
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Stack's - August 27, 2022
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность F
Цена
Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1799 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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