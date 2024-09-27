Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1799 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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