Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 43,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3649 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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