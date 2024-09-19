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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1795 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1795 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 43,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1795 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3649 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1795 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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