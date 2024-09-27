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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1794 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5562 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4150 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3524 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Spink - January 29, 2020
Продавец Spink
Дата 29 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Stack's - January 12, 2019
Чили 8 эскудо 1794 So DA на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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