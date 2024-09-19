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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1792 года So DA (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1792 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1792 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Schulman

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5581 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Heritage - October 15, 2020
Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Heritage - October 15, 2020
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1792 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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