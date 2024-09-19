Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1792 года So DA (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5581 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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