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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1791-1808" (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Schulman

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4294 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Stack's - August 16, 2023
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2020
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - May 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Tosunidis Coin House - March 8, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 8 марта 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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