Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1791-1808" (Чили, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4294 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2900 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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