Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1789-1791" (Чили, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5060 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2424 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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