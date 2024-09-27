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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1789-1791" (Чили, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Чили, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года So DA "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Чили, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5060 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2424 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - January 3, 2011
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1791 So DA на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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